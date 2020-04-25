İngilizler uyarıları dinlemedi İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçerken bazı kişilerin hükümetin sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafenin korunması yönündeki tavsiyesine uymadığı görüldü.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçerken bazı kişilerin hükümetin sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafenin korunması yönündeki tavsiyesine uymadığı görüldü. Başkent Londra'nın Trafalgar Meydanı ile Saint James Parkında güneşlenenler ve gezenlerin polis tarafından uyarıldığı görüldü.

Kaynak: AA