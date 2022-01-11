İngilizler neden yolun ortasına ağaç dikiyor? Tartışmaya son noktayı Ulaştırma Bakanlığı koydu - Haberler
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İngilizler neden yolun ortasına ağaç dikiyor? Tartışmaya son noktayı Ulaştırma Bakanlığı koydu

İngilizler neden yolun ortasına ağaç dikiyor? Tartışmaya son noktayı Ulaştırma Bakanlığı koydu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'de döner kavşaklara ağaç dikilmesi, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. TikTok'a yüklenen video, kısa süre 1.7 milyon görüntülenme alırken, İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, yollardaki ağaçların çevre düzenlemesi nedeniyle dikildiğini ve farklı bir amaç bulunmadığını belirtti.

İngiltere'de döner kavşaklara ağaç dikilmesi, başta Amerikalı sosyal medya kullanıcıları olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki sosyal medya kullanıcılarının tartışma konusu oldu. Ağaçların yol ortasına dikilmesinin nedenini merak eden vatandaşlar, bunun kazalara sebebiyet vereceğini savundu.

ÇEŞİTLİ FİKİRLER ÖNE SÜRDÜLER

Sosyal medya kullanıcıları, TikTok'ta paylaşılan ve 1.7 milyon görüntülenme alan videonun ardından çok sayıda yorumda bulundu. Kullanıcılar, kavşaklardaki ağaçların dikilme nedeni olarak "Savaş çıktığında arkasına saklanmak için", "Orada gizli bir geçit var", "Ağaçlardan çay topluyorlar" gibi nedenler öne sürdü.

SON NOKTAYI BAKANLIK KOYDU

Ağaç tartışmalarıyla ilgili son noktayı ise İngiliz Ulaştırma Bakanlığı koydu. Ulaştırma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yollarda mümkün olan her yere ağaçlandırma yapmayı hedefliyoruz. Bu bizim entegrasyon projemizin bir parçası. Ayrıca bu şekilde güzel göründüğünü düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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