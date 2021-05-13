İngilizler bile şaşkın! Nusret, altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak
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İngilizler bile şaşkın! Nusret, altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak

Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Magazin

Türkiye'de alanında yaptığı işlerle konuşulan isimlerden biri olan Nusret Gökçe, İngiltere'deki ilk restoranını açmaya hazırlanıyor. Gökçe'nin İngiltere'deki fiyat tarifesi de belli oldu. Nusret'in altın kaplamalı bifteğini 800 sterline yani TL olarak karşılık gelen 9, 390 liraya satacağı öğrenilirken, İngiliz gazetesi Daily Maiy, bu rakamın şaşkınlıkla karşılandığını yazdı.

Türkiye'de et restoranları alanında yaptığı yatırımlar ve kendine has 'tuz atma' hareketiyle en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başaran Nusret Gökçe, daha önce altı ülkede toplam 23 restoranı hizmete sokmuştu.

9 BİN 390 TL'YE SATACAK

Korona virüs salgınının yiyecek ve içeçek sektöründe yarattığı krize rağmen yatırımlarına hız kesmeyen Gökçe, yeni restoranını İngiltere'de açmaya hazırlanıyor.

Takvim gazetesinin haberine göre Beverly Hills'te bulunan restoranın fiyat listesi de belli oldu. Buna göre Nusret'in ünlü altın kaplamalı bifteğini İngiliz parasıyla 800 sterlin, Türk lirasıyla ise 9 bin 390 TL'den satışa sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

İNGİLİZ GAZETESİ DE YAZDI

Diğer yandan Nusret Gökçe'nin İngiltere'deki restoranında menüye koyduğu fiyatlar, İngiliz gazetesi Daily Mail'in de dikkatini çekti. Ünlü gazete, Nusret'in restoranındaki fiyatın İngilizler açısından da oldukça şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Ünlü restoran işletmecisi Nusret'in yeni restoranına ilginin nasıl olacağı ise önümüzdeki zamanlarda belli olacak.

İngilizler bile şaşkın! Nusret, altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak
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