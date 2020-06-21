İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı
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İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı

Bursa'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir genç, çantasından çıkardığı pompalı tüfekle İngilizce kursu sınıfını birbirine kattı. Tavana ateş eden ve kursiyerlerin büyük panik yaşamasına neden olan saldırgan, gözaltına alındı.

21.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:36

Bursa'da Ferhat T. (18), İngilizce kursundaki sınıfta, yanında getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak tavana ateş etti. Panikleyen kursiyerler, binadan koşarak çıkarken, Ferhat T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'ndeki İngilizce kursu verilen binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ferhat T, büyük çantayla kursa gelerek, sınıfa girdi. Arkadaşları tarafından moralinin bozuk olduğu gözlenen Ferhat T, ders arasında çantasından pompalı tüfek çıkardı.

İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı

KURSİYERLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Bu sırada sınıfta olan kursiyerler, panikleyip binadan koşarak çıktı. Sınıfta yalnız kalan Ferhat T, pompalı tüfekle tavana bir el ateş etti. Silah sesini duyan binadaki herkes, korkuyla dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat T'yi gözaltına alarak pompalı tüfeğe de el koydu. Emniyete götürülen Ferhat T'nin pompalı tüfeği nereden bulduğu araştırılıyor.

İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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