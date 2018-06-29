İngiliz Siyasi Lider, Canlı Yayında Oyuncu Pamela Anderson'ın Göğüslerine Baktı

50 yaşındaki Kanada asıllı ABD'li oyuncu Pamela Anderson, İngiliz siyasi liderle canlı olarak yayınlanan bir televizyon programına katıldı. Siyasi lider, program esnasında gözlerini bir dönemin ünlü ismi Pamela ve göğüs dekoltesinden alamadı.

GÖZLERİNİ DEKOLTEDEN ALAMADI

İngiltere'de canlı yayınlanan bir televizyon programına İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve ABD'li Playboy modeli Pamela Anderson katıldı. Programın ilerleyen dakikalarında kameramanın Pamela Anderson'u yakın plan çektiği sırada İşçi Partisi lideri Corbyn'inAnderson'ın dekoltesine bakması sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girmeyi başardı.

Sahil Güvenlik dizisinde rol alan Anderson, bir dönemin en ünlü ve seksi kadınları arasındaydı.