İngiliz Siyasi Lider, Canlı Yayında Oyuncu Pamela Anderson'ın Göğüslerine Baktı
İngiliz siyasi lider, birlikte canlı yayınlanan programa katıldığı Kanada asıllı ABD'li oyuncu Pamela Anderson'ın göğüslerinden gözlerini alamadı.
50 yaşındaki Kanada asıllı ABD'li oyuncu Pamela Anderson, İngiliz siyasi liderle canlı olarak yayınlanan bir televizyon programına katıldı. Siyasi lider, program esnasında gözlerini bir dönemin ünlü ismi Pamela ve göğüs dekoltesinden alamadı.
GÖZLERİNİ DEKOLTEDEN ALAMADI
İngiltere'de canlı yayınlanan bir televizyon programına İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve ABD'li Playboy modeli Pamela Anderson katıldı. Programın ilerleyen dakikalarında kameramanın Pamela Anderson'u yakın plan çektiği sırada İşçi Partisi lideri Corbyn'inAnderson'ın dekoltesine bakması sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girmeyi başardı.
Sahil Güvenlik dizisinde rol alan Anderson, bir dönemin en ünlü ve seksi kadınları arasındaydı.
YORUMLAR (7)
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bakacak abi. dikkat çekiyorsa bakacak :S niye bakmasınCevap Yaz Yayından Kaldır
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HERKES ABAZAMI??? ADAM BAŞKA BI YERE BAKMIŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu göğüslere bakmayıp akşenerin göğüslerinemi bakacağız?fenaaa.Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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eger kadın güzel ise dayanamam ben bile bakarımCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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işi nasıl göğüslere bağladınız adam farklı bi yere bakıyor:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır