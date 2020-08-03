İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara yenisini eklendi. Bu kez üstsüz fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Rita, paylaşımına "Güneşlenirken başka kimler sıkılıyor?" notunu düştü.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan 29 yaşındaki İngiliz şarkıcı Rita Ora, karantina sonrası soluğu dünyaca ünlü tatil adası İbiza'da aldı. Tatilden karelerini sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, bu kez cesur bir paylaşıma imza attı. ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI Instagram hesabında 16.1 milyon takipçisi olan Rita Ora, üstsüz pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 29 yaşındaki şarkıcı paylaşımına "Güneşlenme serisi şimdi başlıyor… Güneşlenirken başka kimler sıkılıyor?" notunu düştü. Rita'nın paylaşımına 734 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi. BİKİNİSİNİN AZİZLİĞİNE UĞRAMIŞTI Öte yandan Rita Ora, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte denizin tadını çıkarırken bikinisinin azizliğine uğradı. Bikinisi üstünden kayan Ora, hızlıca üstünü kapatmaya çalıştı.