İngiliz Okulunda 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan kutlaması, okul müdürü Kewin Ward'ın sunumuyla başladı. Türkiye'de yapılan 23 Nisan kutlamalarına öğretmenleri Nilgün Ercan ve Angela Manderson refakatinde 14 öğrenciyle katıldıklarını ve şenlikten çok keyif aldıklarını belirten Ward, "Bu bizim için unutulmaz bir deneyimdi. Dünyanın 40 farklı ülkesinden 600'e yakın öğrencinin katılımıyla muhteşem bir çocuk şenliği gerçekleşti. Biz de öğrencilerimiz de çok eğlendik, gezme fırsatı bulduk. Türk ailelerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bizleri geleneksel Türk misafirperverliğiyle çok güzel ağırladılar. Teşekkür ederim" dedi.

TÜRKİYE KÖKENLİ ÇOCUKLARA KATKI

Kutlamaya katılan Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal da, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramın bir İngiliz okulunda da kutlanıyor olmasından ve programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünsal, "Okulunuzdaki Türk çocukları için müşavirliğimize bağlı üç Türkçe öğretmenimiz kulüp dersi yürütmektedir. Eğitim Müşavirliği olarak her zaman İngiliz okulları ile iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek istiyoruz. Türk kökenli çocukların başarısının artırılmasına katkı sağlamak suretiyle aslında okulun da başarısına bir çeşit katkıda bulunuyoruz" dedi.

Konuşmalar ardından okulun Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğrencilerinden oluşan 13 kişilik koro, Türkçe öğretmenleri Mehmet Toyran, Sabriye Uz ve Burhan Alıç'ın enstrümanları eşliğinde türküler söyledi. Türkiye'de yapılan, 23 Nisan kutlamalarına katılan öğrenciler de dans gösterisi sundu. Programın sonunda bütün öğrenci, öğretmen ve velilere baklava, kadayıf, simit, börek ve içecek ikramında bulunuldu.