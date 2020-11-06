İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi! Samimi anlar objektiflere yansıdı
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İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi! Samimi anlar objektiflere yansıdı

06.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:43
İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi! Samimi anlar objektiflere yansıdı

İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, Maldivler tatilinin tadını çıkarmaktan geri durmuyor. Erkek arkadaşı Carl Woods ile romantik bir kaçamak yapan Price, denizde sevgilisiyle samimi anlar yaşadı.

Hem diş tedavisi olmak hem de tatil yapmak için Türkiye'ye gelen ve burada aqua parktan kayarken iki bacağını da kıran İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, tam olarak sağlığına kavuşamasa da sevgilisiyle Maldivler tatilinin tadını çıkarmaktan geri durmuyor.

DENİZDE AŞKA GELDİLER

Erkek arkadaşı Carl Woods ile Maldivler'e romantik bir kaçamak yaşayama giden ünlü isim, denizde sevgilisiyle samimi anlar yaşadı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ 3 ERKEKLE ALDATMIŞTI

İngiliz basının dikkat çeken isimleri arasında olan Price'ın eski sevgilisi Kris Boyson, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Şöhrete aç değilim ve para kazanmaya çalışmıyorum. Elimdeki kanıtların hepsini basına satabilirdim. Bunu yapmak istemedim. Herkesin zamanını boşa harcadığım için yorumlarınızın çoğunu görmezden geliyorum, sadece söylediğiniz birkaç şeye değinmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Boyson, ikisi birlikteyken Price'ın üç farklı erkekle ilişki yaşadığını söylemişti.

İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi
İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi
İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi
İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi
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