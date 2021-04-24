İngiliz Kraliyet yazarı Anna Pasternak: Monarşi devrilebilir
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İngiliz Kraliyet yazarı Anna Pasternak: Monarşi devrilebilir

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümün ardından birçok iddia ortaya atılmaya başlandı. Onlardan biri de Kraliyet yazarı Anna Pasternak'tan geldi. Pasternak, Kraliçe'nin saltanatı sona erdiğinde oğlu Prens Charles'ın veliaht olmasını engelleyeceğini ve hatta Megan Markle'ın suçlamalarıyla başlayan sarsıcı sürecin sonunda monarşinin devrilebileceğini öne sürdü.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh dükü Prens Philip, geçtiğimiz hafta Kraliyet arasında düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Dünyanın gözünü çevirdiği tören sonrasında Kraliyet yazarı olarak bilinen Anna Pasternak, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

'ELİZABETH KRAL UNVANINA ENGEL OLABİLİR'

Pasternak, açıklamasında Meghan Markle'ın "oğlu Archie'ye, ten renginin koyu olacağı endişesi nedeniyle 'prens' unvanı verilmediğini ve monarşiyi ırkçılıkla suçladığı" iddialarını hatırlatarak, Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra bile oğlu Prens Charles'in kral unvanını almasına bile engel olabileceğini iddia etti.

"MONARŞİ PEKALA DEVRİLEBİLİR"

Öte yandan Markle'ın ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği röportajla Kraliyeti ve İngiltere'yi sarstığını anımsatan yazar, "Sussex çifti bu ülkede temelde öylesine kışkırtıcı bir şeyi harekete geçirdi ki bu, Britanya'nın suretini değiştiriyor ve bence arkaik bir kurum olan monarşi de pekala devrilebilir" dedi.

İngiliz Kraliyet yazarı Anna Pasternak: Monarşi devrilebilir
Damla Çelikli
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