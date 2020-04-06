İngiliz Hükümeti: Virüs Laboratuvardan Sızmış Olabilir
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Koronavirüs, Daily Mail, İngiltere, Teknoloji

İngiliz Hükümeti: Virüs Laboratuvardan Sızmış Olabilir

Daily Mail tarafından yapılan habere göre İngiltere Hükümeti hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden Covid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiğini düşünüyor.

06.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:51
İngiliz Hükümeti: Virüs Laboratuvardan Sızmış Olabilir

Daily Mail tarafından yapılan habere göre İngiltere Hükümeti hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden Covid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiğini düşünüyor. İşte detaylar!

'Yanlışlıkla Sızdırılmış Olabilir'

Son araştırmalardan da yola çıkarak pek çok uzman Covid-19 virüsünün hayvan pazarlarındaki hayvanlardan insanlara geçtiğini düşünüyor. Buna karşın pazar günü yapılan bir habere göre Boris Johnson ve hükümeti, bundan pek de emin değil.

Hükümet hayvandan insana geçişin halen en olası açıklama olduğunu göz önüne alırken laboratuvardan yanlışlıkla sızmış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Wuhan'ın oldukça yakınlarında bilim insanlarının koronavirüs üzerinde test yaptığı iddia edilen iki adet laboratuvar bulunuyor: Viroloji Enstitüsü ve Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi. Her ikisi de salgının başladığına inanılan hayvan pazarına yaklaşık 15 km uzaklıkta.

Tabii daha öncesinde bunun pek mümkün olmadığını işaret eden pek çok raporun yayınlandığını ve bilim insanların büyük çoğunluğunun da bunun doğal bir süreç olduğunu düşündüğünü vurgulamakta fayda var.

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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