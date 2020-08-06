İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi 24 yaşındaki İngiliz TV yıldızı ve oyuncu Chloe Ferry, Ibiza'da hem tatil yaptı hem de yeni kalçasıyla objektiflere poz verdi.

24 yaşındaki Chloe Ferry, İspanya'nın dünyaca ünlü adası Ibiza'da tatil yaparken görüntülendi. En son yaptırdığı Brezilya kalçası ile gündeme gelen genç oyuncu, objektiflere poz vermekten geri durmadı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen İngiliz güzel, beyaz mayokinisiyle verdiği pozlar dudak ısırtacak cinstendi. Sıradışı pozlarıyla sık sık gündeme gelen televizyon ünlüsü Chloe Ferry, kalçasına yaptırdığı estetikle oldukça konuşulmuştu. CHLOE FERRY KİMDİR? 31 Ağustos 1995 tarihinde İngiltere'de doğan Chloe Ferry, oyuncu ve sunuculuk yapıyor. 170 cm boyundaki tv yıldızı, magazin gündemine sık sık kalçasını ortaya çıkaran kıyafet tercihi ile haber oluyor.