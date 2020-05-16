İngiliz gönüllü, koronavirüs nedeniyle Myanmar'daki adada 2 aydır mahsur
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İngiliz gönüllü, koronavirüs nedeniyle Myanmar'daki adada 2 aydır mahsur

İngiliz gönüllü işçi Natalie Poole (35), Mart ayında Ocean Quest Organizasyonu ile birlikte Myanmar'daki bir adada bulunan mercan kayalığını kurtarmak için çalışmalara katılmak üzere adaya gitti.

İngiliz gönüllü, koronavirüs nedeniyle Myanmar'daki adada 2 aydır mahsur
16.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:49

İngiliz gönüllü işçi Natalie Poole (35), Mart ayında Ocean Quest Organizasyonu ile birlikte Myanmar'daki bir adada bulunan mercan kayalığını kurtarmak için çalışmalara katılmak üzere adaya gitti. Koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm dünyaya yayılması sonucu Poole, kendisini ve yanındaki ekibi kurtarmak için gelen kurtarma teknesinin de iptal olmasıyla iki aydır adada mahsur kaldı.

İngiltere'nin Devon bölgesindeki Ashburton kasabasında yaşayan Natalie Poole, Mart ayında Ocean Quest Organizaysonu ile birlikte Myanmar'ın Kyun Pila adasındaki bir mercan kayalığını kurtarma görevine gönüllü olarak katıldı. Grup, 19 Mart'ta adaya ayak bastı ancak koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasıyla kendilerini almaya 5 Mayıs'ta gelecek olan kurtarma teknesi de iptal oldu. Poole ve grubu adada hala kurtarılmayı bekliyor.

'EN ZORU, NE KADAR BURADA KALACAĞIZ BİLMİYORUZ'

İngiliz medyasına konuşan Poole, "En zoru burada daha ne kadar kalacağımızı bilmememiz. İnişli çıkışlı bir durum. Burada küçük bir grubuz ve birlikte yaşıyoruz. Aklımızda tabi ki yaşadığımı yer ve ailemiz var. Bu da biraz gerginlik yaratıyor" ifadelerini kullandı. Adada bir kamp noktası oluşturan küçük grup, adadaki besin kaynaklarını tüketerek hayatta kalıyor.

KISITLAMALAR EVE DÖNÜŞÜ ZORLAŞTIRIYOR

Myanmar'da salgın nedeniyle alınan kısıtlama kararları ve tüm dünya genelinde iptal edilen uçak seferleri nedeniyle Poole'un eve dönüşü zor hale geldi. Sosyal medya hesabından durumunu paylaşan Poole, "Şu anda kurtarma uçuşları yapılmıyor. Dönüş için Yagon'a gidip kendiniz bilet almaya çalışmalısınız. Yagon'a direkt gitmek için de 6 saat deniz yolculuğu yapmanız gerekiyor. Burada biraz daha bekleyebilirim ancak hava kötüleşirse deniz yolculuğu imkansız hale gelebilir. Çok karmaşık" dedi. İngiltere'de yetkililerden Poole'u ve grubunu kurtarma konusunda henüz bir açıklama gelmedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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