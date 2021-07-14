İngiliz Donanması'nın Kıbrıs alemi pahalıya patladı! İki doz aşı olan onlarca asker koronaya yakalandı

Güney Kıbrıs'ta alem yapan aralarında uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in de bulunduğu Birleşik Krallık Taşıyıcı Saldırı Grubu'na bağlı gemilerde görevli askerler koronavirüse yakalandı. İngiliz Donanması'na bağlı toplam 3 bin 700 askerden 100'ünün test sonuçları pozitif çıkarken, askerlerin daha önce iki doz aşı oldukları öğrenildi.

İngiltere 19 Temmuz'da koronavirüs önlemlerini kaldırmaya hazırlanırken, Kraliyet Donanması'ndan gelen haber ülkenin gündemine oturdu. Aralarında uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in de bulunduğu Birleşik Krallık Taşıyıcı Saldırı Grubu'na bağlı gemilerde görevli askerlerin Güney Kıbrıs'ta yaptığı alem pahalıya patladı.

HASTALIĞA YAKALANAN ASKERLER DAHA ÖNCE İKİ DOZ AŞI OLMUŞ

Daily Star'ın haberine göre Limasol'da karaya çıkan ve eğlencenin dozunu kaçıran askerlerden 100'ünde koronavirüse rastlandı. Donanma tarafından yapılan açıklamada, görev gücünde bulunan toplam 3 bin 700 askerden 100'ünün test sonuçlarının pozitif çıktığı doğrulandı. Hastalığa yakalanan askerlerin daha önce iki doz aşı oldukları öğrenildi.

ÜÇ HAFTA GEMİDE OLACAKLAR

Koronavirüse yakalanan askerlerin diğer personelden ayrı tutulduğu belirtilirken, hastalığın yayılmaması için önlemlerin alındığı belirtildi. Askerlerin hastalık süresince üç hafta boyunca gemide olacakları ifade edildi. Gemilerin bu süreçte görev takviminde aksama yaşaması bekleniyor.