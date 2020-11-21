İngiliz basınından gündem değiştiren iddia: Boris Johnson ülkeyi WhatsApp'la mı yönetiyor?
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İngiliz basınından gündem değiştiren iddia: Boris Johnson ülkeyi WhatsApp'la mı yönetiyor?

21.11.2020 12:08 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:17
İngiliz basınından gündem değiştiren iddia: Boris Johnson ülkeyi WhatsApp'la mı yönetiyor?

Ada basını, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un gizli politik kararları WhatsApp üzerinden almakta ısrar etmesi konusunda ülkedeki kıdemli isimlerle karşı karşıya geldiğini öne sürdü. Bu iddialar ülke gündeminde bomba etkisi yaratırken, bazı yetkililer servis eden yazışmaların Johnson'ın tarzında olmadığına değindi.

İngiltere'de Boris Johnson başbakan seçildiği günden bugüne her zaman eleştirilerin hedefinde oldu. Son olarak gündeme gelen WhatsApp iddiaları ülkede tartışmalara neden oldu. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Boris Johnson'ın, gizli politik kararları WhatsApp üzerinden almakta ısrar ettiğini ve bu nedenle ülkedeki kıdemli isimlerle karşı karşıya geldiği aktarıldı.

Kabine Sekreteri Simon Case'in, Başbakan'ın Whatsapp'ından bazı metinlerin başka biri tarafından gönderilmiş gibi göründüğü yönündeki endişesini dile getirdiği belirtildi.

NİŞANLISININ YÖNLENDİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İngiliz basını daha önce Başbakan Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın, bakanlarla ve yetkililerle gizli telefon görüşmeleri sırasında arka planda Johnson'u 'yönlendirdiğinin' duyulduğunu iddia etmişti. Telefon görüşmelerinde Symonds'ın Johnson hakkında "Ona şunu yapmasını söyle" şeklinde teşvikte bulunduğu iddia edilmişti.

"JOHNSON'IN TARZINA BENZEMİYOR"

Haberde, son derece gizli kararların yer aldığı mesajlar arasında bakanlara yönelik talimatların bulunduğu da ifade edilirken, geçmişte bu tür meselelerin yazılı belgeler aracılığıyla yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca yetkililerin, WhatsApp'taki yazılı yanıtlardan bazılarının biçiminin Boris Johnson'a özgü tarzdan belirgin şekilde farklı göründüğünü söylediğine dikkat çekildi. Uygulamanın, yakın zamana kadar çoğunlukla rutin mesajlar için kullanıldığı belirtildi.

Bununla birlikte yetkililer, yazılanların bazılarının biçimine değinerek, "Başbakan'ın kendine özgü bir tarzı var; kibar, renkli, açıklamaların yer aldığı ve düzensiz aralıklarla. Ancak bazı yanıtlar daha kısa ve keskin. Onun tarzına benzemiyor." dedi.

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