İnfaz koruma memurları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

26.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:22

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurları, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İnfaz koruma memurları, kış koşulları nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Elbistan ve Ekinözü ilçelerinin dağlık kesimlerine ekmek, mısır ve buğday olmak üzere 500 kilogram yem bıraktı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı'nın da katıldığı, Elbistan'daki Şardağı'nın Belen mevkisinden başlayan yemleme çalışması, Ekinözü ilçesindeki farklı noktalara yem bırakılması ile sona erdi.

Başsavcısı Hayri Ormancı, yaptığı konuşmada, personellerin örnek çalışmalara imza attığını belirterek, "Elbistan'da kış şartları çok çetin ve zor geçiyor. Yaban hayvanları ve sokak hayvanları çok zor durumda. Elbistan Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumu çalışanları olarak biz de yaban hayatına destek olmak adına Elbistan ve Ekinözü ilçeleri arasındaki yaşam alanlarına yem bırakma etkinliği düzenledik." dedi.

Etkinliğe, Cezaevi Savcısı Lütfi Sarıkaya, Cezaevi Müdürü Halil Güneş, Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Orhan Uzun ve Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurları katıldı.

Kaynak: AA