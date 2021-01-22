İnfaz ettikleri örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar

Şüphelilerin infaz ettikleri kişiyi tekerlekli sandalye ile taşıma anları ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, infaz ettikleri bir örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarması...