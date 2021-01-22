İnfaz ettikleri örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar
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İnfaz ettikleri örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar

22.01.2021 13:52 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:57

Şüphelilerin infaz ettikleri kişiyi tekerlekli sandalye ile taşıma anları ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, infaz ettikleri bir örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarması...

Şüphelilerin infaz ettikleri kişiyi tekerlekli sandalye ile taşıma anları ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, infaz ettikleri bir örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarması güvenlik kameralarına yansıdı

İnfaz ettikleri örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar
İnfaz ettikleri örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar
İnfaz ettikleri örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar
İnfaz ettikleri örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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