İnek bayramı ne zaman? İnek bayramı nedir? İnek bayramı Ankara Üniversitesi İnek bayramı adıyla her yıl Ankara Üniversitesi Mülkiye öğrencileri tarafından gerçekleştirilen karnaval tadındaki etkinlikler 1937 yılında kurumsallaşmıştır. Öncesinde küçük müzik gurplarının eğlenmek için hayata geçirdiği kutlamalardı. Peki, inek bayramıe etkinlikleri neler? İnek bayramı ne zaman?

Ankara'da, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin her yıl Cebeci'de düzenlediği etkinliktir. Öğrencilerin çalışkanlığına vurgu yapılarak inek sembolu seçilmiştir. Kutlamalara öğrencilerin tertipleri damga vururdu. Törenlerin diğer dikkat çeken yanı ise öğrencilerin çeşitli kostümler giyip inek ile birlikte yürümesiydi. İnek bayramı önemi, tarihi haberimizde.

İNEK BAYRAMI NE ZAMAN?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencileri için bir gelenek olan inek bayramı, Ankara halkının katılımıyla da her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanır.

İNEK BAYRAMI NEDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) geleneğinde, Yıldız'dan bu yana, özellikle yatılılıktan ve radyonun bile çok az olduğu o yıllardaki eğlence ve boş vakit geçirme imkanı azlığından öğrenciler küçük gruplar halinde aralarında çeşitli etkinlikler düzenlerdi. İstanbul'la kıyasla Ankara'da eğitim gören öğrencilerin, imkanların daha kısıtlı olması, disiplinli eğitim modeli nedeniyle eskiden beri düzenlenen müzikli eğlenceleri 1937 yılında kurumsalaştırıldı. 1938 yılından başlayarak, bayram yalnız öğrencilerin değil, Cebeci halkının da katıldığı bir şenlik niteliği kazanmıştır. Şenliklerde ineğin sembol olarak seçilmesinin amacı, çalışkan öğrenciyi simgelediğinin düşünülmesidir. 1937- 38 tarihleri arasında karikatürlerle bir inek simgesi yaratılarak, dünyanın en verimli, faydalı, sakin ve bazı toplumların kutsal hayvanı olduğundan, çalışkan öğrencilerin en çok benzetileceği simge olarak seçildi. Sonuç olarak bu bayrama "İnek Bayramı" adı verildi.

İNEK BAYRAMI KUTLAMALARI

1942-43 yıllarında daha da genişletilerek tören halini alan inek bayramında, öğrenciler canlı bir ineği aralarına alarak ilginç kıyafetlerle sokaklarda dolaşıp, Ankara halkının da ilgisini çeker. Süreç içerisinde mezuniyet şenliği niteliği de kazanan İnek Bayramı, iki-üç gün sürer hale gelmiştir. Fakültedeki her şube bir ferman hazırlar, burada kendi şubesi övülür, diğer şubelere de taş atılırdı. Gelenekten gelen, mali şube öğrencilerine 'bakkal', idari şube öğrencilerine 'tellak' şeklinde takma adlar takılarak espiriler yapılırdı. Tertip komitesi bir inek bulur, onu süsler, tüm öğrenciler karnaval kıyafetleri içinde kendi şubelerini temsil eden kıyafetlerle ineğin etrafında trampetlerle, davullarla Cebeci Dörtyol'a kadar kortej oluşturup dolaşırlar, tekrar okula gelirlerdi.

Her şube kendi fermanını belirlenen günde, sırayla fakültede okurdu. 70'Ii yıllara doğru oyun ve skeçlerden oluşan geceler de tertiplenir hale gelmişti. Zamanala mezuniyet baloları da bu geleneğe dahil olmuştur.

1970'Ii yılların başlarında öğrenci olaylarının sıkıntısı, güvenlik nedenleri ve bazı öğrenci gruplarının bu tür bir şenliği yersiz ve yakışıksız bulmalası nedeniyle kutlanmaz olan İnek Bayramı, 1982 yılından itibaren tekrar kutlanmaya başlamıştır.