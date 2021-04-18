İnegöllü modifiye tutkunu genç, satın aldığı otomobilleri bambaşka görünüme kavuşturuyor
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İnegöllü modifiye tutkunu genç, satın aldığı otomobilleri bambaşka görünüme kavuşturuyor

İnegöllü modifiye tutkunu genç, satın aldığı otomobilleri bambaşka görünüme kavuşturuyor
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Kültür Sanat

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 25 yaşındaki Muhammed Ertem, çocukluk hayalini gerçekleştirerek satın aldığı araçları modifiye ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 25 yaşındaki Muhammed Ertem, çocukluk hayalini gerçekleştirerek satın aldığı araçları modifiye ediyor.

Ertem, gazetecilere yaptığı açıklamada, tır şoförü olan babasının mesleğinden dolayı küçük yaşlardan itibaren araçlara ilgisinin olduğunu söyledi.

İlk aracını, Nilüfer ilçesinde bir seramik işletmesinin numune aracı olarak satın aldığını belirten Ertem, "Aracımız boyasızdı. Aracı alıp buraya getirdim. Ne nerede yapılır, nasıl yapılır diye çok çaba sarf ettim ve o arabayı o hale getirene kadar hep hayal ederek, düşünerek yaptım. İstediğim gibi de oldu." dedi.

Ertem, Tofaş marka otomobilleri, Alman otomobillerin parçaları ile modifiye ettiğini anlattı.

Modifiye ettiği araçların sıra dışı olduğu için değerinin üzerinde satıldığını ifade eden Ertem, şöyle konuştu:

"Şu an minimum değerde alabileceğimiz en iyi araç 40 bin lira olarak geçiyor. 40 bin liraya aldığımız aracın koltuk ve iç detaylı tasarımları 15 bin lira kadar tutuyor. 8 bin 500 jantları, sunroofu, aynası, camı... Bütün camları değişiyor. İnce detaya girmeden 80-85 bin liraya kadar mal olan araçlarımız var. İnce detaylara girdiğimizde 130-140 bin liraya mal olan Tofaşlarımız var. Bunların hiçbirini satılık olarak koymuyoruz ama sevenleri çok olduğundan insanlar talep ediyor."

Ertem, şu ana kadar modifiye ettiği araçlardan 4'ünü sattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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