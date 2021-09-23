İnegöl'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
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İnegöl'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
İnegöl'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu Hocaköy Kavşağı'nda M.A.K. idaresindeki 34 BP 9022 idaresindeki otomobil, M.M'nin kullandığı 16 MA 5468 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.M, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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Haber: İnegöl'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
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