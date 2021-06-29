İnegöl'de inşaatlardan malzeme çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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İnegöl'de inşaatlardan malzeme çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

İnegöl'de inşaatlardan malzeme çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 inşaattan 350 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 inşaattan 350 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Hamzabey, Cerrah ve Yeniceköy mahallelerinde yaşanan olaların ardından 19 güvenlik kamerasının 572 saatlik kayıtlarını inceleyen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 farklı panelvan aracın plakaları sökülerek ana yol güzergahları kullanılmadan hırsızlığın gerçekleştirildiğini belirledi.

Araçların plakalarını daha sonra tespit eden ekipler, 6 zanlıyı Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. Yaşları küçük 4 şüpheli, kimlik tespitleri yapılarak savcılık talimatıyla salıverildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E. (34) ve F.E. (30) ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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