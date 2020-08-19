İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
19.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:56
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İnegöl-Alanyurt yolunda Faik A. idaresindeki 51 KB 888 plakalı otomobil ile Şafak B'nin kullandığı 16 AFV 620 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA