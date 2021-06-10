İNEGÖL'DE İKİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
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İNEGÖL'DE İKİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazası, bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazası, bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Üç kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde bugün meydana gelen trafik kazasında, Abdülbaki Şahin'in (24) kullandığı 16 AGC 449 plakalı hafif ticari araç, İbrahim Şenbel Sokak'a çıkan Şahan Şişman (42) yönetimindeki 16 CPV 07 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, Erdal Recep Bayraktar'ın sürdüğü 16 ABC 465 motosiklete çarparak durabildiler.

Araç ve motosiklet sürücülerinin hafif yaralandığı kazayı gören esnaf, ambulans gelene kadar oturmaları için yaralılara sandalye verdiler.

Cadde üzerinde bulunan iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen kazayla ilgili soruşturmaya İnegöl Cumhuriyet Savcılığınca başlandı. Bu arada kazada yaralanan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

İNEGÖL'DE İKİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
İNEGÖL'DE İKİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
İNEGÖL'DE İKİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
İNEGÖL'DE İKİ ARAÇ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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