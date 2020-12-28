İnegöl'de bir evin bahçesinden bisiklet çalındı
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İnegöl'de bir evin bahçesinden bisiklet çalındı

28.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:54
İnegöl'de bir evin bahçesinden bisiklet çalındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir evin bahçesindeki bisiklet çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir evin bahçesindeki bisiklet çalındı.

Kemalpaşa Mahallesi Emin Sokağı'ndaki evinden ekmek almak için ayrılan Sebahattin Yılmaz, döndüğünde çalıştığı iş yerinin sahibi tarafından kendisine emanet edilen bisikletin yerinde olmadığını fark etti.

Yılmaz'ın komşusunun güvenlik kamerasınca görüntülenen olayın failinin yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İnegöl'de bir evin bahçesinden bisiklet çalındı
İnegöl'de bir evin bahçesinden bisiklet çalındı
İnegöl'de bir evin bahçesinden bisiklet çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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