İnegöl'de bir evin bahçesinden bisiklet çalındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir evin bahçesindeki bisiklet çalındı.

Kemalpaşa Mahallesi Emin Sokağı'ndaki evinden ekmek almak için ayrılan Sebahattin Yılmaz, döndüğünde çalıştığı iş yerinin sahibi tarafından kendisine emanet edilen bisikletin yerinde olmadığını fark etti.

Yılmaz'ın komşusunun güvenlik kamerasınca görüntülenen olayın failinin yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı