İnegöl'de beton yol uygulaması şehrin tüm noktalarına yayılıyor İnegöl'de beton yol uygulaması şehrin tüm noktalarına yayılıyorBURSA'da İnegöl Belediyesi'nin bölgede ilk defa kullandığı ve başarılı sonuç elde etmesiyle farklı noktalarda uygulamaya başladığı Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB), farklı cadde ve sokaklarda kullanılmaya devam ediyor.

İnegöl'de beton yol uygulaması şehrin tüm noktalarına yayılıyor

BURSA'da İnegöl Belediyesi'nin bölgede ilk defa kullandığı ve başarılı sonuç elde etmesiyle farklı noktalarda uygulamaya başladığı Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB), farklı cadde ve sokaklarda kullanılmaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi, bir süre önce denemelerini gerçekleştirerek olumlu sonuçlar aldığı beton yol uygulamalarını şehrin farklı noktalarında sürdürmeye devam ediyor. Tamamen yerli ve milli malzemelerle üretilen, aynı zamanda asfalta karşı yüzde 50 tasarruflu olan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulaması, Alanyurt bölgesinde Kozluca Bulvarında da uygulanıyor.

ASFALT KALİTESİNDE BETON YOL

140 metrelik tali yolda uygulanan beton yol çalışmasını, Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Taban, 'Bugün Kozluca Bulvarı üzerindeyiz. Arkadaşlarımız şehrimizin farklı lokasyonlarında silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını yaygınlaştırıyorlar. İnşallah gelecekte bununla ilgili kullanımı arttırmış olacağız. Şehrimizin pek çok noktasında aslında henüz asfaltı tamamlanmamış alanlarımız var. Buralarda vatandaşımızın toz toprak içerisinde kalmadan, konforunu arttıracak ve görsel olarak da güzel bir görünüme kavuşacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her uygulamada daha fazla mesafe aldığımızı görüyoruz. Bölgede ilk silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını biz yapmıştık. Arkadaşlarımıza söylediğimiz şu, evet biz yenilikleri deneyebiliriz. Kesinlikle daha konforlu, daha kaliteli, daha güvenli ve tasarruflu işler yapabilmek adına hata yapmaktan da çekinmiyoruz. Samimiyet ve gayretle işlerimizi sürekli yenileme, geliştirme çabası ve gayreti üzerine kurguluyoruz. İnanıyorum ki çok daha güzel işler başaracağız. Burada da yaklaşık 140 metrelik alanda arkadaşlarımız beton yol uygulamasını gerçekleştiriyor. Uygulama yapılan yolumuz asfalt kalitesinde güzel bir hale dönüşmüş olacak' dedi.

Kaynak: DHA