İnegöl Belediyesi İNDAK ekibi yangın bölgesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl Belediyesi İNDAK ekibi yangın bölgesinde

İnegöl Belediyesi İNDAK ekibi yangın bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnegöl Belediyesi İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi 15 kişi ile orman yangınlarının sürdüğü bölgelerde alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

İnegöl Belediyesi İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi 15 kişi ile orman yangınlarının sürdüğü bölgelerde alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

Farklı şehirlerde süren orman yangınları tüm ülkede büyük acı ve üzüntüye sebep olurken, dört bir yandan alevlerle mücadele çalışmaları sürüyor. Hem vatandaşlar hem de devletin tüm kademeleri, tüm imkanlarıyla yangın bölgelerinde ciddi bir gayret sarf ederken, İnegöl Belediyesi İNDAK ekibi de AFAD koordinasyonunda çalışmalara destek vermek adına 06 Ağustos Cuma akşamı bölgeye hareket etti.

İNDAK ekibi, 15 kişilik ekiple yola çıktı. Yapılan görüşmeler neticesinde ilk olarak Milas bölgesine yönelen İNDAK ekibi, burada yangın kontrol altına alınınca AFAD'ın yönlendirmesiyle Aydın'ın Çine ilçesi Ovaakça mevkiine geçtiler. Burada bölgeye ulaşır ulaşmaz yangına müdahaleye başlayan İNDAK ekibi, gece gündüz aralıksız olarak alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bölgeye daha önce 20 tonluk su tankeri ve 2 personel gönderildiğini hatırlattı. İnegöl'den yine İnsani Yardım Vakfıı ekibinin yangın bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Taban, "Cuma akşamı İNDAK ekibimiz de AFAD koordinasyonuyla yangına müdahale için şehrimizden hareket etti. Ben orada mücadele veren herkese teşekkür ediyorum. Görüyoruz ki uyumadan, yemek dahi yemeden, yorulmak nedir bilmeden yangın bölgelerinde ciddi bir gayret harcanıyor. İnşallah en kısa sürede bu emeklerin karşılığı olarak yangınlar tamamen söndürülecek. Biz de İnegöl Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla yangınlarla mücadeleye katkı vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha bölgede hayatını ortaya koyarak çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi İNDAK ekibi yangın bölgesinde
İnegöl Belediyesi İNDAK ekibi yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Berdan Mardini Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnegöl Belediyesi İNDAK ekibi yangın bölgesinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 15:40:08. #1.15#

title