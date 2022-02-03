İnegöl Belediye Meclisi toplandı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi, şubat ayı olağan meclis toplantısını yaptı. 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

16 gündem maddesiyle Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında toplanan meclis, ilk 3 maddeyi imar komisyonuna, 4'üncü maddeyi ise plan ve bütçe komisyonuna hava etti. Ardından imar ve plan bütçe komisyonlarından gelen maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Meclisin 11. maddesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan bir otobüsün kullanım ömrünü tamamlamasıyla birlikte taşıma faaliyetlerinin aksamaması için bütçede öngörülen bir adet otobüsün alınması oy birliğiyle kabul edildi.

Daha önce yabani ot ilaçlama, çapalama, kırpma, çim biçme gibi işlemleri ihale edip müteahhit firmalar üzerinden yapılmasını sağlayan İnegöl Belediyesi, aracı firmaları ortadan kaldırıp yabani otlarla mücadele hizmetlerini kendi bünyesine aldı. Belediye meclisi 12. gündem maddesinde yer alan yabani otlarla mücadelede kullanılmak üzere alınacak araçları oy birliği ile kabul ederek Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bünyesinde yapılmasını onayladı.

13. gündem maddesinde ise sağlıklı toplum ve sağlıklı üretim için İklim ve enerji konusunda belediye başkanları sözleşmesine belediye meclisinin onayıyla İnegöl Belediyesi 'de katıldı.

Turizm komisyonu kuruldu

İlçenin turizm potansiyeli ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak üzere kurulan Turizm komisyonuna Eyüp Beyhan, Burcu Keskin, Mürsel Avaşar, Ahmet Genç ve Fahrettin Baykan seçildi.

İnegöl'ün hava kalitesini mercek altına almak üzere şehrin 8 farklı noktasına hava kalitesi ölçüm cihazlarını yerleştiren İnegöl Belediyesi, cihazlardan alınan verileri açıkladı. Hava kalitesi ölçüm cihazları ile tespit çalışmalarının devam ettiği ve Zabıta Müdürlüğü marifetiyle denetlemelerin devam ettiği ifade edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel