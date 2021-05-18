İnegöl Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi
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İnegöl Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi

İnegöl Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi'nin pazartesi günü yapılan olağan meclis toplantısında, İsrail'in Filistin'de Müslümanlara karşı uyguladığı saldırılara yönelik tüm arti grupları adına ortak bildiri yayınlandı.

İnegöl Belediyesi'nin pazartesi günü yapılan olağan meclis toplantısında, İsrail'in Filistin'de Müslümanlara karşı uyguladığı saldırılara yönelik tüm arti grupları adına ortak bildiri yayınlandı.

Başkan Alper Taban'ın okuduğu bildiride, "Bizler İnegöl Belediye Meclisi olarak terörist İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaptığı bu katliamı şiddetle ve nefretle kınıyor, devletimizin bu konuda alacağı her türlü kararın yanında olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Taban, "İsrail Devletinin kurulduğu 1948 yılından beri Filistinli Müslüman kardeşlerimize uyguladığı zulüm ve barbarlık ara vermeden devam etmektedir. Bu terör devleti her zaman olduğu gibi bu ramazanda da yine kadın, çoluk çocuk demeden yaşlı, masum, sivil demeden katliamların devam ettirmektedir. Irkçı bir yaklaşımla ve islamofobik bir anlayışla dünyanın gözü önünde işlenen bu cinayetlere ne yazık ki ülkemiz dışında tüm dünya tarafından cılız tepkiler gösterilerek adeta seyirci kalınmaktadır. Bizler İnegöl Belediye Meclisi olarak terörist İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaptığı bu katliamı şiddetle ve nefretle kınıyor devletimizin bu konuda alacağı her türlü kararın yanında olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.

Bildirinin okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Kırsal mahalleye dönüşmek için başvuruda bulunan mahallelerin durumu, görüşülmek üzere 3 ayrı komisyona havale edildi. 91 mahallenin kırsal mahalleye dönüşüm konusu İmar, Plan ve Bütçe ile Tarım Komisyonunda görüşülecek. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 14. maddesinde yeni açılan cadde ve sokaklara isim verilmesi görüşüldü. Belediye meclis üyelerinin oylarıyla 50 yıla yakın siyaset hayatında İnegöl'e büyük katkıları olan Nihat Korkmaz'ın ismi Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir caddeye verildi. Ayrıca Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir sokağa da Caddeboyu Sokak ismi verildi.

Meclis toplantısında, Bursa Belediyeler Birliğine üye seçimi de yapıldı. Meclis üyelerinin oylarıyla Rıdvan Kocaağa, Halide Serpil Şahin ile Mürsel Avaşar seçildi. - BURSA

İnegöl Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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