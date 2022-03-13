İnebolu'nun tarihi konaklarının karla bütünleşen güzelliği dron ile görüntülendi - Haberler

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İnebolu'nun tarihi konaklarının karla bütünleşen güzelliği dron ile görüntülendi

AA - Kadir Yıldırım - Güncel
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İnebolu'nun tarihi konaklarının karla bütünleşen güzelliği dron ile görüntülendi

Kastamonu'da, Türkiye'nin İstiklal Madalyası alan tek ilçesi olan ve tarihi konakları ile öne çıkan ilçesi İnebolu'da kar etkili oldu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Türkiye'nin İstiklal Madalyası alan tek ilçesi olan ve tarihi konakları ile öne çıkan ilçesi İnebolu'da kar etkili oldu.

İlçede kar kalınlığı bazı köylerde iki metreye ulaştı.

Tescilli 400'ün üzerinde kültür varlığı bulunan İnebolu'daki tarihi evler karla kaplandı.

Birçoğu kırmızı aşı boyalı olan ahşap evler, dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin 9 Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla İstiklal Madalyası alan tek ilçesi olan İnebolu'da tarih kokan sokaklar her mevsim ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

İnebolu'nun tarihi konaklarının karla bütünleşen güzelliği dron ile görüntülendi

İnebolu'nun tarihi konaklarının karla bütünleşen güzelliği dron ile görüntülendi

İnebolu'nun tarihi konaklarının karla bütünleşen güzelliği dron ile görüntülendi

İnebolu'nun tarihi konaklarının karla bütünleşen güzelliği dron ile görüntülendi

AA / Kadir Yıldırım - Güncel

Kastamonu, Türkiye, kar, Güncel, Haberler

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