İnebolu ilçesinde ayılar köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdi
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İnebolu ilçesinde ayılar köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdi

İnebolu ilçesinde ayılar köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdi
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ayıların, köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdiği bildirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ayıların, köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdiği bildirildi.

İlçeye bağlı Belören köyünde çiftçilik yapan Salih Kara, AA muhabirine, gece vakti bahçeye giren ayıların 30 civarında kiraz ağacını kırdığını söyledi.

Kiraz bahçesini yüzde 50 devlet desteğiyle kurduğunu belirten Kara, "Bahçeyi 10 yıl kadar önce kurdum. Binbir emekle kurduğum bahçeyi ayılar bu hale getirdi." dedi.

Evine 200 metre uzaklıktaki bahçeye gittiğinde şok yaşadığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Ayı bahçelere her yerden giriyor. Bu vadide dolaşıyorlar zaten gece. Yanında yavrularının olduğu da söyleniyor. Kiraz yemek için gece bahçeye girmiş. Çıktığı ağaçların hepsini kırmış. İki üç senede bir bu hale getiriyor. Dört yıl önce 130 fidanım vardı, hepsini bitirdi. Fidanlar 5 lirayken 15 liraya almıştım. En son buraya yaptık, burayı da kırdı. O bahçede kalanlarla birlikte buradakileri de kırmış."

Ayıların verdiği zarar nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Kara, "Bununla baş edemiyoruz. Öldürmek suç, tamam öldürmeyelim ama bize bu kadar zarar veren hayvana kim ne yapacak. Zararlarımız tazmin edilsin." ifadesini kullandı.

Beyler köyünden Mahmut Şivetoğlu da bahçesindeki 10 kiraz ağacına ayıların zarar verdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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