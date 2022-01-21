İnebolu'da hafızlık icazet töreni düzenlendi

İNEBOLU, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 9 kız öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen icazet törenine Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Baycar, programda yaptığı konuşmada, İnebolu Müftülüğünün çalışmalarını çok yakından takip ettiğini ve takdirle karşıladığını söyledi.

Hafızlık müessesesinin alelade bir unvan olmadığını vurgulayan Baycar, "Hafızlık hayat boyunca insanın şerefle üzerinde taşıyacağı çok yüce bir makamdır. Hafızlık, Allah'ın kelamını ezberlemektir. Bundan daha yüce bir mertebe yoktur diye düşünüyorum. Yıllarca bize şöyle ifade ettiler; Kur'an-ı Kerim kutsal bir kitap, onu en güzel kutulara koyalım, evimize asalım, orada dursun. Bunu nasıl aşacağız? İşte bunu bu şekilde hafız olarak aşacağız, Kur'an okuyarak aşacağız, yapraklarını da aşındırarak aşacağız. Hafızlık çok güzel bir mertebe olmasının yanında sorumluluk gerektiren bir makam. Bundan sonra toplumda herkesin parmakla göstereceği, herkesin fikirlerine değer vereceği insanlar olacaksınız. Dolayısıyla biz bundan sonra yaşantımıza bir tık daha dikkat edeceğiz." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Telat Ergin de hafızlığın önemine değinerek, "Hafızlık, asıl bittikten sonra başlayan bir cihattır. Hafız olması aslında zordur ama kolaydır, hafız kalması zordur. Kızlarımızın hafızlığını muhafaza etmesi noktasında her gün tekrar etmeleri gerekir, anlamaları gerekir, hayatlarına tatbik etmeleri gerekir." dedi.

Konuşmaların ardından İnebolu Merkez Kız Kur'an Kursu'ndan mezun olan 9 hafıza icazet belgeleri ve hediyeleri verildi.