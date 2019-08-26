İnebolu'da denizde kaybolan kişi bulundu

26.08.2019 21:07

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, girdiği denizde kaybolan kişi, 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede taksicilik yapan İstek Akyol, eşiyle gittiği Boyranaltı Sahili'nde denize girdi.

Açıkta demirli haldeki TCG Barbaros Fırkateyni'nin yanına kadar yüzeceğini söyleyen Akyol, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay da olay yerine gelerek çalışmaları izledi.

Sahil Güvenlik ve İnebolu Belediyesine ait zodyak botlarla denizde yapılan arama çalışmalarına balıkçılar da destek verdi.

Polis ekipleri ve vatandaşlar ise sahilde arama yaptı.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda İstek Akyol'u yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.

İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Akyol'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"Yüzerken kollarına kramp girmiş"

Kaymakam Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyol'u hava kararmadan bulmak için bütün imkanları kullandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşımızı çok şükür sağ salim bulduk. Yüzerken kollarına kramp girmiş. Denizdeki akıntı kendisini sürüklemiş. Denize girdiği yere yaklaşık 1,5-2 kilometre uzaklıkta, Denizcilik Lisesi mevkisinde ekiplerimiz suyun üzerinde bularak bota aldılar. Sonra ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine götürdüler. Arama çalışmalarımızın bu şekilde sonuçlanması bizleri de sevindirdi."

Kaynak: AA