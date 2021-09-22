Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi - Haberler
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Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi

Twitch, müstehcenlik nedeniyle bu yıl içerisinde Indiefoxx'u 5 kere banladı. Kısa süreli banlamaların ardından yayın hayatına dönen Indiefoxx, yaptığı son canlı yayında mikrofona gaz çıkardı. Bunun ardından Twitch, Jenelle isimli yayıncıyı sadece banlamakla yetinmedi iş ortaklığına da son verildi. Yayıncı bu hamlenin ardından müstehcen içerikli sitelerde içerik oluşturacağını belirtti.

Twitch'te Hot Tub ve ASMR yayınlarıyla ünlü olan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, bu kez canlı yayında tayt giyerken mikrofona doğru gaz çıkardığı için banlandı. Twitch'ten bir yıl içerisinde altıncı kez ban yiyen Indiefoxx'un Twitch iş ortaklığına son verildiği açıklandı.

Indiefoxx, son bir yılda 6 kez banlandı ve ilk beş yasağının hepsinde bir kıpırdanma yarattı fakat sonrasında tamamen unutuldu. Indiefoxx'un son yasağı dönüm noktası oldu ve Twitch, iş ortaklığına son verdi. Yayın kuruluşu bu kararında yeterince açıktı. Twitch ortaklığını kaybetmek genellikle süresiz askıya alma anlamına gelir, ancak aynı zamanda bir gün geri dönerse, kanalından para kazanması da mümkün olmayacak.

Twitch iş ortaklığından çıkarılması, Indiefoxx'un artık Twitch canlı yayınlarından para kazanamayacağı anlamına geliyor. Hot Tub yayınları yapan yayıncılar özellikle Amouranth ve Indiefoxx, Twitch'ten banlanmalarıyla ünlüdür.

Indiefoxx, Twitch'ten altıncı kez banlandı

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Son altı ay içinde yasaklanmasına neden olan olaylarının çoğunun, Hot Tub yayınlarından, kendi Onlyfans'inin reklamını yapmaktan dolayı banlanmıştı. Altıncı yasağından bu yana, Indiefoxx eski Twitch kliplerini NFT olarak satma kararı aldı.

Indiefoxx genellikle banlandığı hakkında takipçilerini bilgilendirir ve çoğunlukla durumu hafife alırdı. Fakat Twitch'ten banlandığından beri herhangi bir açıklama yapmadı. Twitch'in mevcut niyetinin ne olduğu belirsiz olsa da, Indiefoxx'un banlanmasıyla beraber Twitch'in, platformda müstehcen yayın yapanları daha yakından takip edeceği anlamına gelebilir.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi - Haberler
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