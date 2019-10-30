İnci Vakfı çocukları, Cumhuriyet için çaldı

30.10.2019 11:10

Çocuklar, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladıkları repertuvarla dinleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nın, Bornova Belediyesi işbirliği ile sürdürdüğü "İnci Vakfı Çocuk Orkestrası" bir kez daha halkla buluştu. Orkestradaki 6-17 yaş arası 92 çocuk, şef Tolga Akın'ın yönetiminde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri verdi. Orkestranın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde pazar günü düzenlenen konserinde, 29 Ekim'e özel hazırlanan 25 parçalık repertuvarı dinleyenlere bayram coşkusu yaşattı.

"Çocuk, öncelikle sevgi demektir"

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren, konserle ilgili "Bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde kazandığımız Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirdiğimiz konserin bizim için anlamı ve önemi çok büyük… Sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun çocuk diye seslenen Atatürk'e göre çocuk öncelikle sevgi demektir. Biz de Cevdet İnci Eğitim Vakfı olarak çocuklarımızı bir 29 Ekim'de daha dinleyicilerimizle buluşturduğumuz için mutlu ve gururluyuz" dedi.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı – İNCİ VAKFI, merhum Cevdet İnci tarafından kurulduğu 1985 yılından beri, 'toplumda yaşam boyu eğitim' felsefesi çerçevesinde 'Eğitime Destek, Geleceğe Hizmet' sloganıyla, eğitim - öğretim ekosistemini iyileştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Başlıca faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır;

- Okul binaları ve öğrenci yurtları yaptırmak, (Adnan Menderes Üniversitesi, Karacasu Memnune Yarenci İnci Meslek Yüksek Okulu, Sultanhisar Cevdet İnci Öğrenci Yurdu )

- Ekonomik destek ihtiyacı olan başarılı öğrencilere eğitim bursu sağlamak,

- İzmir'in imkânı kısıtlı okullarına ve okul tatillerinde şehir meydanlarına "Gezici Kütüphane" hizmeti götürmek,

- Yine imkânı kısıtlı okulların öğrenci ve velilerine yönelik, deneyimli İnci Vakıf Gönüllüleri ile eğitimler düzenlemek,

- Çeşitli STK'lar ile kamu yararına düzenlenen faaliyetler için işbirlikleri oluşturmak,

- Üniversiteler ile teknoloji kullanımı ve İnovasyonu destekleyici işbirliklerinde bulunmak,

- Barış için Müzik Vakfı'nın ilk İzmir Çocuk Orkestrası'nı oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürmek,

- İnci Akademi kuruluşu ile iş dünyasının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.

Kaynak: Bültenler