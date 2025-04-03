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İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 3 Nisan Perşembe?

İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 3 Nisan Perşembe?
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Kanal D kış sezonu için planlanan yeni dizi "İnci Taneleri" yeni bölümü ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Peki, İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 3 Nisan Perşembe?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. Peki,İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 3 Nisan Perşembe?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 3 Nisan Perşembe?

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 3 Nisan Perşembe?

İNCİ TANELERİ NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. İnci Taneleri dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 3 Nisan Perşembe?

Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00'de İnci Taneleri dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bu hafta yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 3 Nisan Perşembe?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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