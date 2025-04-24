Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri 42. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı yapım yeni sezonuna başladı. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelecek hafta yaşanacaklar gündemde. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; İnci Taneleri 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zaman her şeyi iyileştirebilir mi?

Aslında her şey çok netti: "Üç günlük ömre bu kadar 'kavga', geleceği zehirleyip duran 'geçmiş' ve avuçlarımızda can veren 'şimdiki zaman'..."

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, Ferda'nın bir kızı olduğunu öğreniyor.

Ferda'nın akrabası olarak son seçeneği olan Azem'in test sonuçları uyumlu çıkmaz. Zahir kardeşinin ölümünden Dilber'i sorumlu tutar. Kader yeniden Dilber ile oğlu arasına çok güçlü bir engel sokmuştur. Dilber, hayatının değişebileceğine olan inancını iyice yitirmiş haldedir.

Piraye, Ayça ile babasının arasındaki ilişkiyi düzeltmeye ikna olmuşken yaşadığı hayal kırıklığı ile bu yolun aslında en başından kapalı olduğuyla yeniden yüzleşir. Azem bir yandan yaşamın engelleri ile mücadele ederken diğer yandan da romanını yazmaya devam ediyordur. Herkes bir şekilde yaşam mücadelesi içinde yolunu ararken; Azem en beklemediği anda yaşamına giren oğlu Ferda ile bambaşka kapıların eşiğine gelmek üzeredir.

İNCİ TANELERİ 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragmanı Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Büyük Ustalara!"

Azem ve Kasım çilingir sofrasında; Kazancı Bedih'ten Fuzuli'ye, büyük ustalara selam yolluyor!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın öğrendiği yeni bir bilgi Azem ile onu karşı karşıya getirir. Azem, Candan'ın geçmişten gelip hayatını yeniden mahvetmesine engel olmaya kararlıdır. Nehir annesinin ölmesine sebep olanları bulmak isterken Cihan'ın ise kafası karışıktır. Reyyaz ve Cihan'ın ekibi arasındaki gerilimi bitirmeye çalışan Azem ne pahasına olursa olsun oğlunu korumanın peşindedir. Piraye'nin Azem'e olan hisleri onun aklını karıştırmaya devam eder. Cihan'ın öğrendiği yeni bir bilgi Azem ile onu karşı karşıya getirir. Sırların bittiği yerde yeni gerçekler başlayacaktır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.