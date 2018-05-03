İnci Kefali Göçü" İçin 50 Bin Turist Bekleniyor

FERHAT TULAN - Van'ın Erciş ilçesinde, üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin bulunduğu balık bendinin çevresinde turistlerin daha iyi ağırlanabilmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölü olan Van Gölü'nde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı su ağızlarına göç ediyor.

Van-Ağrı karayolu Erciş Balık Bendi mevkisindeki Deli Çay'da, üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu, görsel bir şölen sunuyor.

Her yıl binlerce kişi bu muhteşem yolculuğu izleyebilmek için bölgeye geliyor.

Bölgeye gelen misafirleri daha iyi ağırlamak ve ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda balık bendinin çevresine 2 bin fidan ve meyve ağaçları dikildi, ahşap sergi alanları inşaası, peyzaj, asma köprü, idari binaların yenilenmesi çalışması başlatıldı.

Çalışmaların 1 Haziran'da başlayacak ve 3 gün sürecek "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'ne" yetiştirilmesi amaçlanıyor.

"Mucizevi bir olay"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen çalışmalarla ilçeye bu yıl daha fazla ziyaretçinin geleceğini söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatı ile çok geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Balıklar nehrin akıntısının tersine adeta uçarak ziyaretçilere bir göç serüveni yaşatıyor. Gerçekten mucizevi bir olay. Bu muhteşem doğa olayını görmemiş olanlar, mutlaka gelip görsünler. Sadece sosyal medyadan takip etmek olmaz. Her yıl yurt içinden ve yurt dışından ortalama 30 bin turist gelip bu doğa olayını izliyor, buna tanıklık ediyorlar. Bu yıl hedefimiz 50 bin turist."

"Festival, ramazan etkinlikleri kapsamında yapılacak"

Yaşar, vatandaşların Deli Çay'ın çevresini yıl boyunca daha güzel kullanabilmeleri amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Bölgedeki eski yapıların hepsini yenileyeceklerini, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının festivalde açacakları sergiler için ahşap sergi alanları oluşturduklarını aktaran Yaşar, "Amacımız balık bendine daha modern bir yapı kazandırmak. İnsanlar sadece piknik yapmak için gelmesin buralara. Kentin değeri olan Van Gölü balığını yakından görmek, tanımak için gelsinler. Bunu yaparken de daha güzel bir ortamda olsunlar istedik." dedi.

Yaşar, bu yıl düzenlenecek festivali, balıkların göçünün aynı tarihe gelmesi dolayısıyla ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceklerini ifade etti.