İncesu OSB Başkanı Ali Baktır'dan yıl sonu değerlendirmesi

Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, 1996 yılında kurulan İncesu OSB'nin son 10 yılda önemli büyüme sağladığını belirtti.

Baktır, AA muhabirine, İncesu OSB'de yatırıma başlamak için yoğun talep üzerine üçüncü kez genişleme kararı aldıklarını söyledi.

İncesu OSB'nin 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilçe bazlı bölgesel teşvik uygulamasına gidilmesi ve OSB'nin 4. bölge teşvik kapsamına girmesinden sonra yatırım taleplerinin hız kazandığını belirten Baktır, şunları kaydetti:

"Bunun neticesinde toplam alanımızı 8 milyon metrekareden 12,5 milyon metrekareye çıkarma kararı aldık. Şu anda bölgemiz alan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 15 OSB içerisinde yer alıyor. Diğer taraftan bölgemizde arsa bedelinin de uygun olması nedeniyle taleplerin çoğaldığını görüyoruz. Halihazırda sektörünün en büyük firmalarının yatırımlarının olduğu bölgemizde yeni talepler de yine sektöründe Türkiye'nin en büyük firmalarından geliyor. 2020 yılında elektrikte yüzde 11 büyüme ile 55,4 milyon kilovat yıllık tüketim rakamına ve doğalgazda ise yüzde 16 büyüme ile 9,1 milyon metreküp tüketim rakamına ulaşarak bir önceki yıla göre artış sağladık. 2021 yılında daha da büyümeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren