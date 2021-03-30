İncesu'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel
Kayseri'nin İncesu ilçesinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliğinde yaya geçidi kırmızıya boyandı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliğinde yaya geçidi kırmızıya boyandı.
Etkinliğe İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.
İlçe merkezinde karayolları üzerindeki yaya geçitlerinin orta çizgileri kırmızı renge boyanarak yaya önceliği hatırlatıldı.
Kaymakam Özgün, öğrencilere yaya geçidinden geçme kuralları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren