İncesu'da Evde Sağlık Hizmetleri ekibi kış koşullarında da çalışıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kış koşullarında da çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede doktor, sağlık memuru, hemşire ve şoförden oluşan 4 kişilik Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, devletin sağladığı imkanlarla en ücra köylere giderek hastalara hizmet sunuyor.

Ekipte görevli sağlık memuru Kürşat Taş, AA muhabirine, evinde hizmete ihtiyaç duyan hastalara hizmet sunduklarını belirterek, "Hastalarımızın ilacı bittiğinde hastaneye gitmesine gerek kalmadan reçetesini yazıyoruz. Karyola veya demirbaş aletlerini temin ediyoruz. Gerekli durumlarda uzman hekimlerimize danışarak hastamızın tedavisini planlıyoruz. Bu hastalarımızın diğer tüm vatandaşlarımız gibi sağlık sisteminden faydalanabilmesi için eşit, konforlu ve adil bir sağlık hizmeti sunuyoruz." dedi.

İlçe genelinde 385 hastanın düzenli evde sağlık hizmeti aldığını belirten Taş, geçen yıl 580 hastaya ulaştıklarını belirtti.

Taş, "Kar ve tipi olduğu günlerde çok zorluk yaşıyoruz. Bunu hastalarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Tüm zorluklara rağmen hastalarımıza ulaşıyor, gerekli hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

Ekipler, kırsaldaki Hamurcu Mahallesi'nde 78 yaşındaki İkbal Sandıkçı'ya da ulaşarak sağlık kontrollerini yaptı.