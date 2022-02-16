İncesaz, 25'inci yılını özel bir konserle Zorlu PSM'de kutladı

Kendilerine özgü müzik tarzlarıyla tanınan İncesaz grubu, kuruluşunun 25. yılını özel bir konserle kutladı.

"Baba Evi", "Deli Yürek", "İkinci Bahar" ve "Ekmek Teknesi" gibi unutulmaz dizilerin nahif müziklerini hatıralara kazıyan İncesaz, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) dinleyicileriyle bir araya geldi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği özel konsere, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici konuk sanatçı olarak katıldı.

İncesaz grubunda tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, klasik kemençede Emre Erdal, vurmalı çalgılarda Türker Çolak, kontrbasta Volkan Hürsever, gitarda Cengiz Onural yer alırken, solistliği Ezgi Köker Aldemir ve Bora Ebeoğlu üstlendi.

Biletleri tükenen konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

"En tatlı anlar birlikte müzik yaptığımız zamanlar"

Grubun kurucularından gitarist Cengiz Onural, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıla 10 albüm, sayısız konser ve dizi film müzikleri sığdırdıklarını söyledi.

Onural, 25. yıla özel ayrıca bütün eserlerin yer aldığı bir nota kitabı yayınladıklarını belirterek, "Bu kadar süre yılmadan devam ettiğimiz için çok mutluyuz. İftihar ediyoruz. Yaptığımız müziği seviyoruz bizi bugünlere taşıyan sebep bu herhalde." dedi.

İncesaz'la yaptıkları müziği gönüllerini hoş tutmak ve sevdikleri işi yapmak düşüncesiyle sürdürdüklerini aktaran Onural, gelecek planlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Üretmeye devam etmek istiyoruz. Severek yaptığımız, anlamlı bulduğumuz bir iş bu. Hayatımızın en tatlı anları birlikte müzik yaptığımız zamanlar oldu. İncesaz olarak dizi ve filmler için müzikler de yaptık. Ancak bundan sonra profesyonel olarak dizi ve film peşinde koşmayız. Ama bizim müziğimizi olduğu gibi kabul edecek yapımlar olursa öyle bir projede olabiliriz."

Onural, 25. seneyi birçok konserle taçlandırmak istediklerine işaret ederek, konserler aracılığıyla müzikseverlere ulaşabildiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

"İncesaz'ın en özel yanlarından biri samimiyettir"

Tambur sanatçısı Murat Aydemir de grubun tüm üyeleriyle bir aile olduğunu vurgulayarak, müzisyenlerin birbirine olan sevgi, samimiyet ve bağlılığının 25 yıldır müzik yapmalarını sağladığını ifade etti.

Aydemir, birlikte müzik yapmayı ve üretmeyi seven insanlardan kurulu bir grup olduklarına dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Biz 'şu kadar albüm yapalım', 'şu kadar konser yapalım' diye yola çıkmadık. Başlangıçta sahip olduğumuz bir duygu vardı, hep o duyguyla devam ettik. Bu da kendi kendine bir kitle yarattı. Samimiyetle yola çıktık, samimiyetle devam ettik. Bence İncesaz'ın en özel yanlarından biri samimiyettir. Hem müziğindeki hem de seyircisiyle olan ilişkisindeki samimiyet bizi buralara taşıdı. 25 yıl bize bir olgunluk veriyor, bundan sonra üreteceğimiz şeyler de bu olgunluğa göre olacaktır. Allah ömür verdikçe beraber müzik yapmaya devam edeceğiz."

Murat Aydemir, Derya Türkan ve Cengiz Onural tarafından 1997 yılında kurulan İncesaz grubu, ilk albümleri "Eski Nisan"ı 1999'da müzikseverlerin beğenisine sundu.

Son albümleri "Peşindeyim"i 2017'de çıkaran grup, daha önce başarılı dizilerin müziklerine de imza atmıştı.