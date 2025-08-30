İnat Box çöktü mü, kapandı mı, İnat TV'ye ne oldu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nun talimatıyla harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "İnat Box" isimli mobil uygulamanın telefonlara ve televizyonlara indirildiğini, kullanıcıların belirli bir ücret karşılığında dizi, film ve spor organizasyonlarını korsan şekilde izleyebildiğini tespit etti. İnat TV'ye ne oldu?

İNAT TV'YE NE OLDU?

Şüphelilerin, zararlı yazılımlar kullanarak özellikle gece saatlerinde uygulamaya giriş yapan kullanıcıların internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz şekilde eriştikleri belirlendi. Bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde 75 kişinin şüpheli olarak değerlendirildiği, bunlardan 7'sinin halihazırda cezaevinde, 1'inin ise yurt dışında bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında 21 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

27 KİŞİ HAPSE GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen baskınlarda 67 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 10 kişi serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 27 şüpheli tutuklama talebiyle, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlik kararıyla 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.