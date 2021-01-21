İnan Ulaş Torun kimdir, kaç yaşında? İnan Ulaş Torun eşi kimdir? İnan Ulaş Torun dizileri ve filmleri

Bir dönem oyuncu Algı Eke ile evli olan İnan Ulaş Torun, gündeme gelen isimlerden biri oldu. Bunun üzerine vatandaşlar İnan Ulaş Torun kimdir, kaç yaşında? İnan Ulaş Torun eşi kimdir? İnan Ulaş Torun dizileri ve filmleri nelerdir? sorularının cevaplarını aradı.

Algı Eke'nin bir Youtube kanalında yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen isimlerden biri de İnan Ulaş Torun oldu. Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan İnan Ulaş Torun hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, İnan Ulaş Torun kimdir, kaç yaşında, nereli?

İNAN ULAŞ TORUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sinema ve TV dizi oyuncusu İnan Ulaş Torun, 1 Ocak 1982'de doğdu. 2005 yılında atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik isimli dizide oynadığı Zeki karakteri ile tanındı. Bunun öncesinde Sırlar Dünyası ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde de oynadı. Bazı sinema filmlerinde de rol alan oyuncu 2010 yılında Halil İbrahim Sofrası ve 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim gibi dizilerden sonra, Leyla ile Mecnun dizisinde 21. bölümde rol aldı.

2012 ve 2013 yıllarında TRT 1'de yayınlanan 6 Mantı isimli komedi dizisinde Murat karakteri ile başrolde oynayan oyuncu, Ocak 2014'te TRT1'de yayınlanmaya başlayan Bir Yusuf Masalı isimli dizide de başrolde oynadı.

İNAN ULAŞ TORUN'UN EŞİ KİMDİR?

Oyuncu, 2017 yılında Algı Eke ile evlendi ancak evlilikleri 2019 yılında sonlandı.