İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç kaç yaşında, nereli? İnan Kıraç biyografisi!

Türk iş adamı ve sanayici. Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur. Peki, İnan Kıraç kimdir? Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'te okumuştur. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlidir. Çiftin, İpek Kıraç adlı bir kızları vardır. İnan Kıraç kaç yaşında, nereli? İnan Kıraç mesleği nedir? İnan Kıraç hayatı ve biyografisi nedir?

Türk iş adamı ve sanayici. Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur. Peki, İnan Kıraç kimdir? Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'te okumuştur. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlidir. Çiftin, İpek Kıraç adlı bir kızları vardır. İnan Kıraç kaç yaşında, nereli? İnan Kıraç mesleği nedir? İnan Kıraç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İnan Kıraç 1937 İstanbul doğumlu Türk iş adamı ve sanayicidir. Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur.

İnan Kıraç, 24 yaşındayken 1961 yılında Koç Grubu'na bağlı olan Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak işe başladı.

1966 yılında Fiat Kamyonları'nın ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol'un Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat Otomobilleri'nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret'in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu Başkan Yardımcılığı'na daha sonra Koç Holding Otomotik Grubu Başkanlığı'na atandı.

1998 yılında emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Türk Otomotik Sektörü'nün gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve bir çok dev fabrikaya imzasını atmıştır.

1998 yılında İnan K ıraç, Claude Nahum ile bilrikte Kıraça Şirketler Topluluğunu kurdu.

İnan Kıraç, 2000 yılında, eşi Suna Kıraç ile birlikte; "Suna ve İnan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi"ni kurdu.

2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sanat konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da aynı vakıf Pera Müzesi'ni kurmuştur.

1 Mart 2007 yılında İstanbul Araştırma Enstitüsünü eşi Sunan Kıraç ile birlikte kurdu. Enstitünün amacı Osmanlı, İstanbul, Bizans ve Cumhuriyet dönemi araştırmalarını desteklemektir.

İnan Kıraç ve Suna Kıraç 1969 yılında evlendi. Evliliklerinin 15. Yılında 4 aylıkken İpek Kıraç'ı 1 Şubat 1985 yılında evlat edindiler.

İŞ YAŞAMI

• 2003 - Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

• 1998 - Kıraça Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı

• 1994 - 1998 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk Yürütme Kurulu Başkanı

• 1993 - 1994 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İdare Komitesi Başkanı, Otomotiv Şirketleri Başkanı

• 1987 - 1993 Koç Holding A.Ş. İdare Komitesi Üyesi, Otomotiv Şirketleri Başkanı

• 1980 - 1987 Koç Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Tofaş Grubu

• 1973 - 1980 Koç Holding A.Ş. Tofaş Grubu Koordinatörü

• 1970 - 1973 Tofaş Oto Ticaret A.Ş. Genel Müdür

• 1966 - 1970 Otoyol Sanayi A.Ş. Genel Müdür

• 1961 - 1966 Ormak A.Ş., Müdür Muavini, Satış Memuru

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

• Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı

• Alliance Galatasaray, Paris Başkanı

• Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

• Darülaceze Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

• Galatasaray Spor Kulübü Divan Üyesi

• TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi) Üyesi

• TEMA Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

• Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Kurulu Üyesi

• Coşkunöz Eğitim Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Suna Kıraç ile birlikte; 2000 yılında, Vehbi Koç Vakfı Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi'ni; 2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sağlık konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'ni kurmuştur. İnan Kıraç, İstanbul'un Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine yönelik araştırmaları desteklemek amacıyla eşi Suna Kıraç'la birlikte kurdukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü 1 Mart 2007 tarihinde hizmete açmıştır.

ÖDÜL VE UNVANLARI

• 1997 İnan Kıraç, Galatasaray Eğitim Vakfı kurucusu ve başkanı olarak, Galatasaray Lisesi'nin gelişmesi, Galatasaray Ortaöğretim Okulu'nun açılması, Galatasaray Üniversitesi'nin kurulması (1992) ve Türk - Fransız ilişkilerinde üstlendiği önemli rol nedeniyle, Fransa Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarafından 14 Aralık 1997 tarihinde Legion d'honneur nişanı'nın "Officier" rütbesine layık bulunmuştur.

• 2009 Suna Kıraç'la beraber Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü katkılarıyla İstanbul Turizm Onur Ödülünü aldı.

• Yeditepe Üniversitesi'nde yer alan en büyük konferans salonuna adı verilmiştir.