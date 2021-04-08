İnal köyünde karantina süresi uzatıldı
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İnal köyünde karantina süresi uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İnal köyünde karantina süresi uzatıldı

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, salgınla mücadele kapsamında İnal köyünde uyguladığı karantinayı vaka sayılarında artış gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzattı.

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, salgınla mücadele kapsamında İnal köyünde uyguladığı karantinayı vaka sayılarında artış gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzattı.

Meclis, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda olağanüstü toplandı. Toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve salgınla mücadele kapsamında İnal köyünde uyguladığı karantinayı vaka sayılarında artış gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize bağlı İnal köyünde karantina süresi uzatıldı. Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, salgınla mücadele kapsamında İnal köyünde uyguladığı karantinayı vaka sayılarında artış gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzattı. Meclis, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında, 07 Nisan 2021 tarihinde saat 10.30'da kaymakamlık toplantı salonunda olağanüstü toplandı. Toplantıda salgınla mücadele kapsamında İnal köyünde uyguladığı karantinayı vaka sayılarında artış gözlenmesi üzerine 10 gün daha uzatılmasına karar verilmiştir." - ÇORUM

İnal köyünde karantina süresi uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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