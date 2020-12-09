İnaktif virüs aşısı nedir? İnaktif (Ölü) Aşılar ne demektir? İnaktif virüs aşısı avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Son dakika: İnaktif virüs aşısı nedir? İnaktif (Ölü) Aşılar ne demektir? İnaktif virüs aşısı avantajları ve dezavantajları nelerdir? Başlıca İnaktif virüs aşıları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

İNAKTİF (ÖLÜ) VİRÜS AŞISI NEDİR?

İnaktif aşılar virulensi yüksek suşların çeşitli yöntemlerle (fiziksel ve kimyasal) inaktive edilmesi sonu hazırlanırlar. İnaktivasyonda kullanılan inaktivanlar virusların antijenik yapılarına zarar vererek veya değiştirerek, vücutta oluşturduğu yanıtta farklılık meydana getirebilir ve virulent suşlara karşı koruma gücünde azalma yaratabilir. Buna dikkat etmek gerekir.

İnaktivasyon iyi yapılamadığı hallerde infeksiyonlara yol açabilir. Vücutta oluşturduğu uyarım genellikle zayıftır. Bunu gidermek için, aşıya çeşitli adjuvantlar karıştırılır ve birlikte vücuda (deri altı veya kas içi) verilirler. Virusun konsantrasyonu da gereklidir. İki veya üç kez kullanırlar.

İNAKTİF AŞININ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI NEDİR?

İnaktif aşının da avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

Avantajları: Kontaminasyonlardan etkilenmez, aşı kombinasyonları mümkündür, infeksiyon oluşturmaz, etrafa bulaşmaz ve yayılmaz, her canlıya istenilen miktarda aşı materyali verilebilir.

Dezavantajları: Bağışıklık kısa sürelidir, lokal reaksiyonlara yol açabilir, konsantrasyonu gereklidir, iyi bir inaktivasyon yapılmamışsa infeksiyonlara yol açabilir, büyük dozlar halinde kullanılır, tek tek uygulanır, adjuvantlara gereksinim vardır.

Başlıca inaktif aşılar

- Influenza A ve B

- Şap aşısı

- Poliomiyelitis

- Newcastle

- Kuduz

- İnfeksiyöz bronchitis, vs.

- Hepatitis B

Şunu da belirtmek gerekir ki aynı aşının hem aktif hem de inaktif hazırlanmış formları bulunmaktadır.

02.03.Aşılarda Aranacak Başlıca Hususlar

1) Aşılar etkili olmalı, uzun süre bağışıklık vermeli,

2) Uzun süre dayanmalı, muhafaza edilebilmeli,

3- Tek bir dozun oluşturduğu bağışıklık yeterli olmalı,

4) Yan ve toksik etkileri olmamalı,

5) Ucuz olmalı, kolay bulunmalı,

6) Güvenilir olmalı,

7) İnfeksiyon oluşturmamalı.

İnaktif aşılar da uzun süredir kullanılan ve güvenilir bir metot. Çocuk felci ve bazı tip grip aşıları bu teknik kullanılarak üretildi. İnaktif aşılar ısı, kimyasallar ve radyasyon kullanılarak virüslerin kendilerini kopyalarak çoğalmalarını engellenmesi ile üretiliyor. Bu virüsler çoğalamasa da bağışıklık sistemini tetikleyebiliyor.

Bu aşının en büyük avantajları denenmiş ve güvenli olarak bilinen bir teknik olması ve bağışıklık sistemi zayıf insanlarda bile kullanılabiliyor olması. En büyük dezanavtajı ise etkinliğinin düşük olması nedeniyle birden fazla doz kullanılmasının gerekliliği. Çinli Sinovac tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de ilk olarak kullanılacak aşı bu tekniğe dayanılarak üretildi.