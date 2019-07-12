İMSİAD'da gündem durgun ekonomide satış

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (İMSİAD) tarafından düzenlenen seminerde, Plena Human Bütünsel İnsan Gelişimi Akademisi'nden Eğitmen ve Psikolojik Danışman Özlem Aktaş ile Profesyonel Koç ve Eğitmen Bahar Karaca tarafından "Durgun Ekonomide Satmak" hakkında bilgiler verildi.

"Daha fazla görünür olun"

Ekonomideki durgun dönemlerde mevcut müşterilerin korunmasının önemine işaret eden Eğitmen ve Psikolojik Danışman Özlem Aktaş, her zaman fiyatın tek belirleyici etken olmadığını, bu dönemlerde istikrarın ve güvenin ön plana çıktığını, bunu sağlayan firmaların başarılı olduğunu ve dalgalanmalardan en az seviyede etkilendiğini söyledi.

Kriz döneminde daha kötüye giden firmalar olduğu kadar bu durumu fırsata çevirenlerin de var olduğunu belirten Özlem Aktaş, yapılan araştırmalara göre kriz dönemlerinde danışmanlık hizmetlerine yatırım yapan firmaların bu işten başarıyla çıktığını gösterdiğini söyledi. Bu dönemlerde görünürlüğün daha da artırılması gerektiğinin önemine değinen Aktaş, "Durgun dönemler halinizden memnun olmadığınız, yapmadığınız veya ertelediğiniz şeyleri yapma zamandır. Bunun için ekip bütünlüğü önemlidir. Bu konudaki farkındalığı artırmak bize yeni yollar açar" dedi.

"Zamana yatırım yapın"

Satış profesyonellerinin gündemi iyi şekilde takip etmesinin gerektiğini ifade eden Eğitmen ve Psikolojik Danışman Özlem Aktaş, satış profesyonellerinin siyasetten ekonomiye varıncaya kadar gündemi iyi bir şekilde takip etmesi gerektiğini, bununla birlikte rakamlarla arasının iyi olmasının önemine vurgu yaptı.

Aktaş'ın ardından konuşan Profesyonel Koç ve Eğitmen Bahar Karaca ise zaman yönetiminin önemine dikkat çekti. Zamanı harcamak yerine zamana yatırım yapmanın gerekliliğinin önemine işaret eden Karaca, böyle dönemlerde işe bakış açısının değiştirmenin gerekliliğinin önem arz ettiğini söyledi. Hatalar ve sorunlardan ders alanların krizleri fırsata çevirdiğini, bunun pek çok örneğinin bulunduğunu belirten Karaca, olumlu tutum ve proaktiviteye zaman ayırmak gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler