İmranlı'da sokak hayvanları için barınak inşa edildi
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İmranlı'da sokak hayvanları için barınak inşa edildi

13.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:46
İmranlı'da sokak hayvanları için barınak inşa edildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde "Sokak Değil, Sıcak Yuva" projesi kapsamında sokak hayvanları için barınak inşa edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde "Sokak Değil, Sıcak Yuva" projesi kapsamında sokak hayvanları için barınak inşa edildi.

Sivas İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen "Sokak Değil, Sıcak Yuva" projesi kapsamında İmranlı'da bulunan sokak hayvanları için barınak inşa edildi. İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral ve Belediye Başkanı Murat Açıl, ilçe merkezinde bulunan eski hayvan pazarı alanına inşa edilen ve açılışı yapılan hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Barınakta çalışanlardan bilgi alan Kaymakam Meral, "Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklar. Onlar bizim can dostlarımız ve onların canı da bizlere emanet. Hayvanları koruma altına almak, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmak, hayvanların daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın bireysel olarak da bu konuda duyarlılık göstermesini bekliyoruz. Hazır mama alarak veya sofralarından arta kalan ekmekleri ve yemekleri çöpe atmak yerine barınağımıza vererek destek olabilirler" dedi. - SİVAS

İmranlı'da sokak hayvanları için barınak inşa edildi
İmranlı'da sokak hayvanları için barınak inşa edildi
İmranlı'da sokak hayvanları için barınak inşa edildi
İmranlı'da sokak hayvanları için barınak inşa edildi
İmranlı'da sokak hayvanları için barınak inşa edildi
İmranlı'da sokak hayvanları için barınak inşa edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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