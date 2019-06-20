Teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptı
İmralı Cezaevinden açıklama yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.
Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenleyerek, Abdullah Öcalan'ın mektubunu okudu. Mektupta Abdullah Öcalan HDP'ye, "23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın" çağrısında bulundu.
TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'DAN HDP'YE TARAFSIZLIK ÇAĞRISI
Mektubunda HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısında bulunan teröristbaşı Öcalan, şunları kaydetti:
"HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir."
Kaynak: AA
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