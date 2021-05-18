imoRR Sangal Esports'a geri döndü!

Dikkat dikkat, Belalı geri döndü!

Ülkemizin başarılı CS: GO oyuncularından biri olan Ömer Karataş nam-ı diğer imoRR Sangal Esports'a geri döndü. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden imorR'un dönüşünü duyuran bir paylaşım yaptı.

Herkesin uzun zamandır merak ettiği "belalı" sonunda Sangal Esports CS: GO takımına geri döndü. Son zamanlarda geçirdiği sıkıntılardan dolayı oyuna ara veren başarılı oyuncu, günlerini VALORANT oynayarak geçirdi. Bir yandan da yayınlar yapan imoRR sonunda takıma geri dönüş yaptı.

Geri dönüşünün ardından bugün oynanan karşılaşmalarda maça çıkan imoRR, başarılı bir performans sergileyerek eski günlerinden resitaller sunmaya devam etti.

Playerbros ekibi olarak Ömer "imorRR" Karataş'a tekrardan hoş geldin diyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros