İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl olacak? Aferez nedir?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl olacak? Aferez nedir? - Haber
Türk Kızılayı, Koronavirüs, Kızılay, Sağlık, Güncel

İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl olacak? Aferez nedir?

Koronavirüs hastalığı immün plazma tedavisi, covid-19 salgınını atlatmış kişilerin Türk Kızılayı'na yaptığı plazma bağışıyla yapılacak. İmmün plazma tedavisi yoğun bakımda, durumu ciddi olan hastalar üzerinde uygulanacak. İmmün plazma tedavisinde kimler bağışçı olabilir? Bağışçının, plazma bağışı yapmadan önce yeniden test yaptırması gerekiyor.

08.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:30
İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl olacak? Aferez nedir?

Aferez nedir? İmmün plazma tedavi süreci nasıl olacak? 18-65 yaş arası, koronavirüs hastalığını geçirmiş ve kan verebilecek kişiler Türk Kızılayı'na hücre ve plazm bağışında bulunabilecek. Söz konusu hücre ve plazma içerisinde hastalığın tedavisinde etkili antikorlar yer alıyor. Bağışçı olabileceğini belirten raporla Kızılay aferez bağış noktalarına gidilerek onay formu alınır.

İMMÜN PLAZMA NEDİR?

Corona virüsü hastalığını yenenlerin kanından, hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması amaçlanıyor. Bu nedenle hastalığı atlatmış olanların hücre ve plazma bağışında bulunmaları gerekiyor.

Hastalığı geçirmiş ve sağlığına kavuşmuş kişilerde, virüsün vücuda girdiğinde oluuşturduğu bir antikor mevcuttur. Bu antikor insan plazmasında serum denilen kanın sarı sıvı kısmında bulunur. Söz konusu antikorlar kullanılarak üretilecek bir serum hastalığın tedavisinde kullanılacak.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NASIL OLACAK?

Kovid-19 tanısının ardından uygulanan tedavi ile iyileşen 18-65 yaş aralığında olup kan verebilecek, kan vermeye engel teşkil eden hepatit, HIV, spilis gibi hastalıkları bulunmayan kişilerin plazma bağışıyla tedavi uygulanacak.

İyileşen hastalardan Türk Kızılayı tarafından alınan kan plazmaları durumu ağır olan hastaların tedavilerinde kullanılacak. Plazmada yer alan 'immünglobulin' denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısı çeken ve durumu ağırlaşan hastalarda tedavi edici özellik taşıyor. Covid-19 salgınına yakalanan ve süreçten iyileşerek ayrılan hastaların kan bağışından önce 14 gün beklemeleri gerekecek. Bağışta bulunacakların öncelikle tekrar test yaptırması ve bu testin negatif sonuçlanması gerekiyor. Hemen sonrasında bağış yapmak isteyen kişi aldığı raporla birlikte Türk Kızılayın aferez bağış noktalarına giderek, kan vermede sakınca olup olmadığı tespiti yapılacak ve beyanı ile onay formu alacak.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİ SÜRECİ

İmmün plazma tedavi sürecinde öncelikle, kişinin koronavirüsle enfekte olduğu yapılan testlerle belirlenecek. Hasta kişiye teadavi süreci uygulanacak ve koronavirüsten arınmış olacak. Sağlığına kavuştuktan sonra 14 gün beklemenin ardından plazma bağışından önce tekrar test yapıtıracak.

Negatif sonucu gösteren rapor alınacak, bağışçı Kızılay'ın aferez bağış noktalarına giderek, bağışçının kan vermesinde sakınca olmadığı tespit edilecek onay formu alınacak. Kan bağışçısının kanında bulunan plazma, aferez cihazında ayrıştırılacak ve diğer bileşenler kan bağışçısına geri verilecek. Alınan plazma için standart testler uygulanarak tedavi için ilgili hastanelere ulaştırılacak.

AFEREZ NEDİR?

Kan bağışçısından kanının, hasta için gerekli olan bölümünün alınıp, ihtiyaç duyulmayan bölümünün geri verilmesi işlemine verilen addır. Peki, Aferez işlemi nasıl gerçekleşir?

Trombosit aferez işlemi, kan bağışçı ile aferez cihazı arasında, hasta için gereken kan bileşeni elde edilene kadar devam eden bir kan alıp-verme işlemidir. Cihaz, bağışçının kanını küçük miktarlarda alarak gerekli olan trombositi ayırır ve kanın trombosit dışında kalan kısmı bağışçıya geri verir. Bu işlem cihazdan cihaza değişiklik göstermekle birlikte ortalama 45-90 dakika kadar sürer.

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haber
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haber
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme Haber
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Levent Yamanel Erkan Petekkaya
Spor Falcao Rüştü Reçber Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Antalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl olacak? Aferez nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:48:33. #1.15#
title